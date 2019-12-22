Дружина відомого телеведучого-мандрівника Дмитра Комарова, яка в 2016 році стала "Міс Україна", з'явилася в стильному образі
Як повідомляє Politeka, знімок Олександра Кучеренка опублікувала в Instagram.
Молода дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренка часто радує публіку яскравими моментами свого життя на сторінках соцмереж.
Так, в цей раз красуня показала свіже фото, на якому попозувала в сексапільному короткій сукні сіро-рожевого відтінку оригінального фасону з одним рукавом.
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Звернемо увагу, що наряд підкреслив ідеальну фігуру зоряної красуні, а також оголила витончене плече і шию. Довге пишне волосся моделі розпущені і красиво укладені, а на її обличчі яскравий макіяж і промениста усмішка.
"New Year loading 98%. Зловили вже святковий настрій?", запитала Саша у передплатників.
Шанувальники не пройшли повз і почали обговорювати нове фото красуні.
«Яка гарна", «Ти прекрасна», «Поки ще не зловили, ловимо», «Ви карколомні😍», " Красуня Саша ви така мила💖💖💖 "- пишуть в коментарях.
Як повідомлялося раніше, дружина популярного телеведучого і знаменитого мандрівника Дмитра Комарова постала перед публікою в чудовому вбранні.
Як відомо, Олександра Кучеренка є в деякій мірі колегою свого зіркового чоловіка – модель також стала телеведучою, працює вона в студії і розповідає про зірковому спорті, на відміну від її чоловіка, який працює над авторською програмою і постійно «носиться» по світу.
Так на нових опублікованих кадрах зі студії Олександра Кучеренка постала в червоному костюмі – піджаку і міні-спідниці. В панчохах або колготах, та в класичних туфлях на підборах стрункі ніжки дівчата виглядали просто дивовижно. Олександра, втім, як і завжди, привітна.
22-річна модель просто «оглушила» шанувальників своєю красою:
«Чудова Олександра 😍🔥🔥🔥🔥🔥»
«Красуня 💓», -пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.
Як повідомляла Politeka, Дмитра Комарова підстрелили в Бразилії.
Також Politeka писала, що Дмитро Комаров пропав в експедиції