Відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала архівний знімок, на якому позує лежачи на дивані. Для даного знімка гаряча актриса вибрала досить відвертий купальник, в який насилу уместила свої знамениті груди. Крім того, витончені туфлі додали пікантності знімку Андерсон.

А спокуслива поза довела її шанувальником до піку задоволення.

Раніше актриса опублікувала архівний знімок, на якому позує біля дзеркала. Секс-символ 90-х вбралася в шовкову ночнушку, яка просто ідеально підкреслила її шикарний бюст.

Памела була задоволена вибором свого вбрання і відчувала себе впевнено з таким декольте. Зірка вирішила обійтися без прикрас, щоб не відволікати уваги від свого бюста.

Американська актриса і фотомодель ретельно стежить за своєю зовнішністю. Близько року вона зустрічалася з французьким футболістом Аділем Рамі, який був молодший за неї майже на 20 років. Проте нещодавно пара розірвала стосунки. Зірка звинуватила чоловіка в те, що він їй зраджував, а також жорстоко з неї звертався. Сам спортсмен звинувачення спростовує.

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