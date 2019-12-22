Популярна американська модель і актриса Ебігейл Ретчфорд виставила напоказ ідеальні форми
Як повідомляє Politeka кадром дівчина поділилася в Instagram.
Так, дівчина лежить на килимі в стилі «зебри» абсолютно без білизни. А її головну гордість прикрашає лише наклейки у вигляді сердечок. Доповнювали образ колготки в сіточку і елегантний браслет.
Проте висловитися про відвертому вбранні кумира люди не змогли. Кадри модель опублікувала в Stories.
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Як повідомлялося раніше, на попередньому знімку 27-річна модель позує з віялом у руці на тлі завіси. Красуня відкрито і без краплі сорому демонструє свої апетитні форми.
Відзначимо, що така відвертість – козир американської моделі, на сторінку якої підписані більше дев'яти мільйонів людей по всьому світу. Ебігейл практично щодня намагається балувати фанатів порцією легкою, а іноді і дуже навіть пристойною еротики, позуючи в дорогому білизну або взагалі без нього.
Успіх міс Речфорд в Instagram пояснюється умінням подати себе і видатними формами. Ебігейл – одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни у світі. Завдяки розкішній фігурі, вона отримала чимало цікавий прізвиськ, найвідоміші з яких Ебі, Сонечко, Ненаситна, Бикинибейба.
При зрості 173 сантиметри красуня важить 58 кілограмів, а її параметри – 81/61/91.
На те, щоб податися в модельний бізнес, дівчину надихнув старший брат, який знімався в рекламі Calvin Klein.
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