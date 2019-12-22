Модель виставила напоказ все, що можна!

Популярна американська модель і актриса Ебігейл Ретчфорд виставила напоказ ідеальні форми

Як повідомляє Politeka кадром дівчина поділилася в Instagram.

Так, дівчина лежить на килимі в стилі «зебри» абсолютно без білизни. А її головну гордість прикрашає лише наклейки у вигляді сердечок. Доповнювали образ колготки в сіточку і елегантний браслет.

Проте висловитися про відвертому вбранні кумира люди не змогли. Кадри модель опублікувала в Stories.

Як повідомлялося раніше, на попередньому знімку 27-річна модель позує з віялом у руці на тлі завіси. Красуня відкрито і без краплі сорому демонструє свої апетитні форми.

Відзначимо, що така відвертість – козир американської моделі, на сторінку якої підписані більше дев'яти мільйонів людей по всьому світу. Ебігейл практично щодня намагається балувати фанатів порцією легкою, а іноді і дуже навіть пристойною еротики, позуючи в дорогому білизну або взагалі без нього.

Успіх міс Речфорд в Instagram пояснюється умінням подати себе і видатними формами. Ебігейл – одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни у світі. Завдяки розкішній фігурі, вона отримала чимало цікавий прізвиськ, найвідоміші з яких Ебі, Сонечко, Ненаситна, Бикинибейба.

При зрості 173 сантиметри красуня важить 58 кілограмів, а її параметри – 81/61/91.

На те, щоб податися в модельний бізнес, дівчину надихнув старший брат, який знімався в рекламі Calvin Klein.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски без білизни розбурхала мережу.

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що відома модель Victoria Secret розповіла про своїх комплексах.