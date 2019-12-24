Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон виховують трьох дітей

Пара проводить майже весь вільний час зі своїми чадами. Експерт з мови тіла Патті Вуд вивчив мову тіла герцогині Кембриджської.

За його словами, по рухах Міддлтон помітно - діти для неї в пріоритеті. Турботлива мати переживає за своїх дітей, і часто до них нахиляється, пише peopletalk . Таким чином, герцогиня хоче зрозуміти, коли ті почувають себе некомфортно.

Часто герцогиня тримає на руках одного із спадкоємців, але все ж дає їм особистий простір для дослідження світу.

Міддлтон не тягне дітей і дає їм особистий простір, вважаючи чад рівними собі. Чоловік підтримує такі ж принципи виховання.

Крім того, погляд жінки завжди прикутий до дітей, а не на камери і репортерів.

Варто відзначити, що Кейт і Вільям не грають на камеру, обидва щиро посміхаються один одному, що говорить про спонтанну радість.

Нагадаємо, у мережі зараз навпаки ходять чутки про розлад у родині і що Кейт планує розлучитися з Вільямом.

Так, днями мережу підірвав ролик різдвяного кулінарного шоу каналу BBC, під час якого герцогиня Кембриджська відсторонила руку чоловіка, коли той до неї тягнувся, щоб доторкнутися до плеча.

Користувачі мережі, крім того, що пара в сварці, пояснили вчинок герцогині по-іншому.

Видання Stylecaster наводить слова джерела, стверджуючи, що пара не в сварці. Просто Вільям і Кейт повинні тримати себе в "шорах" і не виявляти на публіці зайву прихильність один до одного - як майбутні король і королева, вони мають бути стриманими, такі традиції.

Раніше повідомлялося, що герцогиня Кембриджська завжди в центрі уваги, вона користується визнанням публіки і її поважають старші члени родини.

Кейт завжди справно виконує свої королівські обов'язки, але як же їй це все вдається. Секрет Міддлтон в її сімейному вихованні.

В сім'ї Кейт рушійною силою була мати. Саме вона створила компанію Party Piece, що в майбутньому дозволило влаштувати дітей у пристойні школи. Весь свій вільний час мати приділяла Міддлтон увагу.

Нагадаємо, Маркл і Мідлтон виявилися "близнючками".

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