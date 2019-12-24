Эксперт рассказал, как герцогиня ведет себя с детьми на самом деле

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон воспитывают троих детей

Пара проводит почти все свободное время со своими чадами. Эксперт по языку тела Патти Вуд изучил язык тела герцогини Кембриджской.

По его словам, по движениям Миддлтон заметно - дети для нее в приоритете. Заботливая мать переживает за своих ребятишек, и часто к ним наклоняется, пишет peopletalk . Таким образом, герцогиня хочет понять, когда те чувствуют себя некомфортно.

Часто герцогиня держит на руках одного из наследников, но все же дает им личное пространство для исследования мира.

Миддлтон не тащит детей и дает им личное пространство, считая чад равными себе. Муж поддерживает такие же принципы воспитания.

Кроме того, взгляд женщины всегда прикован к детям, а не на камеры и репортеров.

Стоит отметить, что Кейт и Уильям не играют на камеру, оба искренне улыбаются друг другу, что говорит о спонтанной радости.

Напомним, в сети сейчас напротив ходят слухи о разладе в семье и что Кейт планирует расстаться с Уильямом.

Так, на днях сеть взорвал ролик рождественского кулинарного шоу канала BBC, во время которого герцогиня Кембриджская отстранила руку мужа, когда тот к ней тянулся, чтобы дотронуться до плеча.

Пользователи сети, кроме того, что пара в ссоре, объяснили поступок герцогини по-другому.

Издание Stylecaster приводит слова источника, утверждающего, что пара не в ссоре. Просто Уильям и Кейт должны держать себя в "узде" и не проявлять на публике излишнюю привязанность друг к другу - как будущие король и королева, они должны быть сдержанными, таковы традиции.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская всегда в центре внимания, она пользуется признанием публики и ее уважают старшие члены семейства.

Кейт всегда исправно исполняет свои королевские обязанности, но как же ей это все удается. Секрет Миддлтон в ее семейном воспитании.

В семье Кейт движущей силой была мать. Именно она создала компанию Party Piece, что в будущем позволило устроить детей в приличные школы. Все свое свободное время мать уделяла Миддлтон внимание.

Напомним, Маркл и Мидлтон оказались "близняшками".

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