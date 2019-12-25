Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, хоче зміцнити свої позиції в королівстві
Відомо, що принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл, планують відсвяткувати новорічні свята в Канаді разом з матір'ю колишньої актриси. Цим вони зачепили почуття Єлизавети ІІ.
Дивлячись на такі обставини, Кейт Міддлтон вирішила скористатися відсутністю герцогів Сасекських і зміцнити свої позиції, пише Daily Mail.
Герцогиня Кембриджська планує ще сильніше зблизитися з королевою. Таку думку висловила королівський експерт Камілла Томіні.
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Крім того, Міддлтон буде привертати увагу за допомогою дітей і висунути їх вперед.
Експерт нагадала, що публіка була в захваті від різдвяної листівки сім'ї, і натякнула, що діти Міддлтон з'являться на публіці у захоплюючих образах.
Томіні пророкує, що незабаром герцоги Кембриджські стануть персонами номер один в медіапросторі.
Раніше ми писали, що Герцоги Кембриджські готують для своїх шанувальників цікаві новини. За словами експерта Аміда Скобі, від принца і його дружини варто чекати важливих оголошень під час свят.
Нагадаємо, експерт з мови тіла Патті Вуд проаналізував рухи Кейт Міддлтон і запевнив, що діти для неї в пріоритеті.
Добра мати переживає за своїх дітей, і часто до них нахиляється.
Міддлтон не тягне дітей за собою і дає їм особистий простір, вважаючи чад рівними собі. Чоловік підтримує такі ж принципи виховання.
Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і принц Вільям викликали захоплення своїх шанувальників. Документальний фільм з їхньою участю б'є рекорди британського телебачення.
Разом з ведучою шоу A Berry Royal Christmas Кейт і принц Вільям побували в благодійних організаціях, якими вони опікуються.
Шквал емоцій викликали у шанувальників пари такі відверті розповіді про себе, свою сім'ю та побут.
Нагадаємо також, що в цьому році Кейт вирішила, що діти дійшли до того віку, коли можна довірити їм прикрашання ялинки.
При цьому малюкам потрібно врахувати, що їх молодший брат любить усе яскраве і блискуче, тому потрібно повісити різнобарвну гірлянду.
Нагадаємо, Маркл і Мідлтон виявилися "близнючками".
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