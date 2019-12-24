Судові пристави оголосили полювання на Ольгу Бузову

Про це інформує Telegram-канал Mash, передає Politeka.net.

За інформацією російських ЗМІ, зірку шоу-бізнесу Ольгу Бузову засудили за борги по комуналці, через що судові пристави почали її розшукувати.

Повідомляється, що Ольга Бузова заборгувала за свою квартиру в Санкт-Петербурзі керуючій компанії з назвою "Космосервіс".

Також відомо, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова всіляко ігнорувала звернення керуючої компанії, тому справу передали в суд.

"На прохання погасити борги за житлоплощі і комуналці Оля відповідала холодним мовчанням. Космічний сервіс захотів вселенської справедливості і звернувся в єдине місце, де її можна знайти. Російський суд. КК очікувано виграла тепер пристави шукають Бузову, щоб струсити з неї 10 тисяч рублів. Може вона і не знає, що за будинок треба платити", - з сарказмом резюмували автори публікації в каналі Mash.

Раніше ми повідомляли, що скандальна російська співачка Оля Бузова приголомшила мережа витівкою в Санкт-Петербурзі після резонансного вбивства.

Так, на фотографії вона позує вночі в темно синьому бікіні і трусах, стоячи на пізнаваному місці вечірнього міста. Як відомо, саме там намагався втопити відрубані руки своєї студентки-коханки російський професор Олег Соколов.

Уточнимо, що своє фото Бузова жодними коментарями не забезпечила. Натомість це зробили її шанувальники.

«Не зрозумів. Ти гола в центрі? Ти де?», «Чарівний Пітер і Бузова в трусах», «Не зрозумію,що ти там, на вулиці в трусах чи що ходиш», «боже, це дно», «Зовсім вже рушила», «що ти там приймаєш», «правильно – вывали свої принади, а потім скаржитися буде», - написали вони в коментарях під публікацією зірки.

Нагадаємо, Пугачової знайшли молоду заміну в шоу-бізнесі, терпець урвався.

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