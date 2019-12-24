Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом 

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

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Короче, супер люди! Как вы это делаете? Вот эти все подарки на Новый год? Вот вы их купили уже и подготовились? И уже знаете, где будете встречать ? И уже запаковали 😱 Я вот только поняла, что оказывается Новый год через 7 дней и у меня вот вообще ничего не готово! Так ! Кто уже купил подарки, тот поднимите руки 🤚🏼 Кто нет, поставьте любой другой смайлик ( ведь явно у нас нет времени ещё и смайлики искать 😂) #непутевыезаметки #пуститеменянатанцпол Парка @lastory_store ! Спасибо, небеса, что это моя марка и мне не пришлось покупать ничего тёплого на зиму, у меня хоть это есть 😂😂😂

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В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі. Так, в Інстаграмі артистка показала, як відпочиває з коханим, відзначаючи, що їй все одно, як вона тепер виглядає, адже головне відпочинок і час з дорогими людьми. 

«Коротше, супер люди! Як ви це робите? Ось ці всі подарунки на Новий рік? От ви їх купили і вже підготувалися? І вже знаєте, де будете зустрічати ? І вже запакували 😱

Я от тільки зрозуміла, що виявляється Новий рік через 7 днів та в мене ось взагалі нічого не готово!Так ! Хто вже купив подарунки, той підніміть руки 🤚🏼 Хто ні, поставте будь-який інший смайлик ( адже явно у нас немає часу ще й смайлики шукати 😂) #непутевыезаметки #пуститеменянатанцпол. Парку моя. Спасибі, небеса, що це моя марка і мені не довелося купувати нічого теплого на зиму, у мене хоч це є 😂😂😂», - коментує Ганна представлені кадри.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Також Ганна вирішила прокоментувати свої відносини разом з молодим спортсмменом, після того, як про їхні стосунки стало відомо.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином

 