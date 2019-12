Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

В цей раз співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі разом з учасницями жіночого квартала, виряджених в національні костюми.

Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару перших кадрів зі своєї участі у різдвяному шоу. Сама Тіна далеко не перший раз бере участь у зйомках святкового концерту.

«Ворожіння на судженого: як @zhenskiykvartal_official на @danbalan ворожили можна побачити тільки в #різдвянаісторіязтіноюкароль ❤️ ph @kulakowskiy #тинакароль #tinakarol @1plus1_ua», – повідомляється на сторінці артистки.

Шанувальники тут же підірвали пост коментарями: «Сама сама ❤️❤️❤️», «Tina Balan How are you? 😂», «Тіна, я так тобою пишаюся🔥🔥🔥», «Щастя і великої любові ,милі дівчатка я вам бажаю у новому році!!!😘», «Вчора було так класно і атмосферно❤️», «так че там ворожити, і так все ясно))», «Принадність 👍», «Які ви гарні😂», «Тіночко,як кажуть, в кожному жарті є частка правди.Бажаю,щоб все що нагадалось в шоу, збулось у житті!Безмежного щасття тобі та твоім рідним!!!Вітання з Франківщини».

Раніше артистка поділилася серією незвичайних кадрів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. », – йдеться на сторінці Тіни.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим чином

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті