Популярна українська модель і ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» засвітила ідеальне тіло у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімок Алла Костромічова опублікувала в Instagram.

«Коли-небудь у мене буде своя кінь. Любіть цих прекрасних тварин? One day i will have my own horse...», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Костромічова позує верхи на коні, виставивши напоказ ідеальне тіло. Однак українці звернули увагу на не надто вдалий кадр, про що говорять коментарі під знімком.

«На другій фотці нога не подобається , а перша шикарна», «що з ногою?», «Я звичайно все розумію, але на стремені так "стояти" не можна, бо коні не комфортно...», «друга фотка щось не дуже», «І перше і друге фото, мурмяу м'яко кажучи. Обличчя в тіні. Це така спроба викликати ажіотаж до своєї персони? Думаю, що рівня супермодель достатньо, щоб не скочуватися до "чорного" піару», «Але начебто на фото 2 ступня не дуже вдало вийшла... вибачте..», «а що з коліном сталося?», «Друга фотка не дуже! Нога як милицю», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська модель Алла Костромічова любить ділитися зі своїми шанувальниками новими знімками. На цей раз вона поділилася зі своїми передплатниками кадром, зроблених під час зйомок шоу в Туреччині.

На ньому Костромічова позує в хаммаме – турецької громадської лазні. Модель сидить на білій мармуровій підлозі в короткому чорному вбранні, повністю обнажающем її довгі стрункі ноги. На плечі Алли накинута напівпрозора чорна кофта. Образ моделі доповнюють масивні золоті сережки.

«Як вам наше хаммаское випробування? Там завжди підтримується температура вище 40 градусів, навіть в 5 ранку, коли ми почали зйомку, так що довелося попотіти )) загалом, навіть не знаю, що було спекотніше: парилка, саме випробування або наші образи», - написала Костромічева у підписі до фото.

