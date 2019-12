Популярная украинская модель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински» засветила идеальное тело в откровенном наряде

Как сообщает Politeka, снимок Алла Костромичева опубликовала в Instagram.

«Когда-нибудь у меня будет своя лошадь. Любите этих прекрасных животных? One day i will have my own horse...», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Костромичева позирует верхом на лошади, выставив напоказ идеальное тело. Однако украинцы обратили внимание на не слишком удачный кадр, о чем говорят комментарии под снимком.

«На второй фотке нога не нравится , а первая шикарная», «что с ногой?», «Я конечно все понимаю, но на стременах так "стоять" нельзя, ибо лошади не комфортно...», «вторая фотка что-то не очень», «И первое и второе фото, мурмяу мягко говоря. Лицо в тени. Это такая попытка вызвать ажиотаж к своей персоне? Думаю, что уровня супермодель достаточно, чтобы не скатываться к "черного" пиара», «Но вроде на фото 2 ступня очень не удачно получилась... извините..», «а что с коленом случилось?», «Вторая фотка не очень! Нога как костыль», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева любит делиться со своими поклонниками новыми снимками. На этот раз она поделилась со своими подписчиками кадром, сделанным во время съемок шоу в Турции.

На нем Костромичева позирует в хаммаме – турецкой общественной бане. Модель сидит на белом мраморном полу в коротком черном наряде, полностью обнажающем ее длинные стройные ноги. На плечи Аллы накинута полупрозрачная черная кофта. Образ модели дополняют массивные золотые серьги.

«Как вам наше хаммаское испытание? Там всегда поддерживается температура выше 40 градусов, даже в 5 утра, когда мы начали съемку, так что пришлось попотеть )) в общем, даже не знаю, что было жарче: парилка, само испытание или наши образы», - написала Костромичева в подписи к фото.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" засветила идеальное тело в горячей позе.

Как сообщала Politeka, ведущая "Топ-модель по-украински" заставила краснеть горячими формами.

Также Politeka писала, что ведущая «Топ-модель по-украински» без стеснения позировала топлес.