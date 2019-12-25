Зоряна українська балетна пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов зворушили мережу сімейним знімком

Як повідомляла Politeka.net, знаменита пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом виховують двох маленьких дітей. Пара виховує сина Тимура і доньку Настю.

Вони намагалися не публікувати знімки малятка, а показували фото лише їх сина, але зовсім нещодавно у дівчинки відбувся дебют перед численними шанувальниками пари. Вперше Настя з'явилася з зірковою мамою на обкладинці відомого журналу.

Слідом за дружиною милим знімком наважився поділитися Олександр Стоянов. Знімки були зроблені в рамках фотосесії для журналу. Так, в особистому блозі на сторінці Instagram він показав ніжне фото. На ньому він позував з донькою і сином. Вони обрали одяг білого відтінку, а от дівчинка красується в сукні справжньої принцеси.

"Незворушна, спокійна і 100% батькова дочка♥️ У нас в сім'ї, ми з Настею - вода, а Тіма з Катею - вогонь🔥 І в цьому, напевно, і є наш ідеальний сімейний тандем!", - написав Стоянов на своїй сторінці під чарівним знімком.

Користувачі мережі почали активно коментувати сімейний знімок, подарувавши для сім'ї безліч компліментів. Багато з них відзначали, як дівчинка схожа на свого батька.

"Малятко диво ☺️🤗😘", "Ви такі гарні!!! Милуюся вами!!! Настуся - це не просто ім'я - 🦋Це - оберіг сім'ї!!Тим більше маючи такого брата!!! ❤️", " Настуня - клон папи, а Тіма - клон мами👏", "Крихітки-хорошечки:)", "Що дивно, завжди відзначала, як саме син на Вас схожий зовні) Татова дочка і мамин син - майже закон)".

Також раніше повідомлялося, що Кухар розмістила знімок, на якому позує в жовтому платті. Від погляду не пішло глибоке декольте балерини і витончена довга прикраса. Идеальна укладка і непомітний макіяж доповнюють образ Кухар.

На руках Катерина тримає гарну дівчинку в червоному платті. Дитиною опинилася дочка балерини та її чоловіка Олександра Стоянова.

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