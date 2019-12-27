Українська співачка Злата Огневич похвалилася гарною фігурою в своєму Instagram

Артистка опублікувала пост, на фото якого позує в одній довгій чорній футболці з написом: "Я богиня", повідомляє Рoliteka.net.

Волосся середньої довжини спустилися по плечах дівчини. Образ завершили сережки. Огневич посміхнулася і подивилася в камеру. Злата виглядала чудово.

За 11 годин пост артистки зібрав понад 5000 лайків та коментарів.

"Ох... Ну це жорстка подача 🔥😅😮😉", "Яка Ви красива 😍🔥. Так посвіжішали!!!", "Не Хочу таку футболку,а дівчину)", "Привіт.Відмінний образ.🔥 Красива❤️", "Хочу! Для дружини звичайно!)", "Ти найкраща", "Я задумався, який буде ефект, якщо я пройдуся в такій футболці 😁👏🔥", "Блін , і не посперечаєшся )))", "Як завжди красива", "Афродіта", "Так, ти Злата Богиня. Дуже красива, талановита і взагалі ти супер. ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌹🌹", "А скільки коштує така футболка?", "Не те слово)", "Точно богиня", "Так Злата ти реально богиня", "А можна футболку, повним комплектом з цією дівчинкою?))))", "Хочу хочу 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 33-річна українська співачка Злата Огневич зізналася в недосконалості свого тіла і дала кілька порад, як з цим боротися.

За її словами, кожна з жінок рано чи пізно стикається з проблемою - "апельсиновою шкіркою", тобто з целюлітом. Огневич впевнена, що причиною появи зайвих жирових відкладень є недотримання графіка роботи та відпочинку, а також постійні стреси.

"Якщо ви будете стежити за графіком сну і лягайте хоча б до 23:00, повірте, ви помітите, як стан тіла зміниться на краще", - розповіла Огневич.

Раніше ми писали, що Злата Огневич випустила відвертий кліп на пісню "Чом ти не прийшов".

Відеоробота стала своєрідною історією про життя співачки і про ті заборони, які накладаються на нас з дитинства і проявляють себе вже у дорослому віці.

Нагадаємо також, що Злата Огневич похвалилася жіночними формами на відео.

На кадрах видно, як співачка красується в чудових вбраннях – вінках, сорочках, а місцями – на ній немає нічого з одягу.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

Також повідомлялося, що Злата Огневич повністю роздяглася заради пікантного відео: «мокра і гаряча»

Ще Politeka писала, що Злата Огневич кардинально змінила зовнішність: "Взагалі не дізнатися!"