Продюсер Андрій Разін вибухнув звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського

Про це він написав у своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, Андрій Разін звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він нібито "кинув напризволяще" співачку Ніну Кірсо.

Як відомо, в минулому році 55-річна співачка з групи "Фрістайл" Ніна Кірсо була госпіталізована з крововиливом у мозок. Вісім місяців вона була в комі і лише завдяки лікарям нещодавно прийшла до тями.

Разін стверджує, що близькі Кірсо більше не можуть матеріально підтримувати співачку. Продюсер виявив бажання допомогти художник, але виникли проблеми нібито через керівництва України.

"Дискотека "Союз" готова надати їй допомогу, але ніхто не може вирішити це питання. Я звертався до міністра культури України з проханням дозволити провести 19 концертів на території України на підтримку Ніни Кірсо, але нічого не змінюється", – заявив продюсер.

Він також накинувся на Володимира Зеленського і назвав бездіяльність українського президента "великою зрадою".

"Ви вбиваєте своєю бездіяльністю Ніну, тому що вона не отримує допомоги. Як можна нам передати їй гроші, як можна підтримати її чоловіка, як можна підтримати її сина?", – додав Андрій Разін у своєму Instagram.

Підсумовуючи, Андрій Разін нагадав Володимиру Зеленському про те, що він раніше теж був артистів і закликав його "не змішувати політику і простих людей".

"Скажи мені краще, як артист, як допомогти Ніні?", – зарозуміло резюмував продюсер в соцмережі.

Раніше ми повідомляли про те, що відома співачка Ніна Кірсо потрапила в лікарню після чергового концерту. Артистка повернулася додому, де втратила свідомість. Її знайшли через кілька годин і на швидкій доставили до полтавської лікарні.

Ніни Кірсо діагностували інсульт, після чого вона багато місяців перебувала в комі. Вже в травні 2019 року продюсер Андрій Разін розповів, що співачка вперше відкрила очі, але її стан - "украй важкий".

Близькі люди Ніни продовжують її відвідувати. Але лікарі не дають ніяких прогнозів, адже в даній ситуації їх дати неможливо.

Нагадаємо, що з'явилися нові подробиці про стан впала в кому солістки «Фрістайл».

Як повідомляла Politeka, чоловік відомої української співачки, яка в комі, не задоволений якістю медицини в лікарні Києва.

Також Politeka писала, що солістка відомої української групи у важкому стані.