Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі. Так, в Інстаграмі артистка показала, як відпочиває з близькими подругами. Дівчата розважалися на камеру і всіляко розважалися у новорічних образах.

«Якщо ваші подружки не схожі на моїх не кличте мене свої паті 😂 А якщо чесно , то як би ми прожили без подружок ! Хто б нас сказав правду , яку ми не хочемо чути 😂Люблю вас сильно @rudovanata @viktoriadesyatnikova ❤️Відзнач свою найкращу подружку і отримай плюс біля новорічної карму 😂❤️», – пише Ганна під новим відео в Instagram.

Ось що написали шанувальники:

«Подруги - це ті, за яких завжди є що згадати, все саме веселе, сумне і неймовірно цікаве 😍», «милі та позитивні», «Просто вогонь відео 🔥🔥🔥», «Класна ви Ганна така👍🙏🤗❤️».

Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Також Ганна вирішила прокоментувати свої відносини разом з молодим спортсмменом, після того, як про їхні стосунки стало відомо.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином