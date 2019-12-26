Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже. Так, в Инстаграме артистка показала, как отдыхает с близкими подругами. Девушки дурачились на камеру и всячески дурачились в новогодних образах.

«Если ваши подружки не похожи на моих не зовите меня свои пати 😂 А если честно , то как бы мы прожили без подружек ! Кто бы нас сказал правду , которую мы не хотим слышать 😂Люблю вас сильно @rudovanata @viktoriadesyatnikova ❤️Отметь свою лучшую подружку и получи плюс у новогодней карме 😂❤️», – пишет Анна под новым видео в Инстаграм.

Вот что написали поклонники:

«Подруги - это те, из-за которых всегда есть что вспомнить, всё самое весёлое, печальное и невероятно интересное 😍», «Милахи», «Просто огонь видео 🔥🔥🔥», «Классная вы Анна такая👍🙏🤗❤️».

Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.

Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Также Анна решила прокомментировать свои отношения вместе с молодым спортсмменом, после того, как об их отношениях стало известно.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом