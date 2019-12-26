Вікторія блиснула схудлою фігурою під час фотосесії для дорослих

Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Сміюха здивувала шанувальників кадрами, на яких вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу. Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів, повідомляє Politeka.

Група активно виступає, їздити по містах і дає безліч виступів. Цього разу зірка показала себе в природному вигляді під час спекотного відпочинку на узбережжя.

Так, Вікторія блиснула схудлою фігурою під час фотосесії для дорослих, організованої спеціально для чоловічого журналу.

Співачка показала фігуру в чорному тонкому білизна, доповнивши образ шубкою яскравого забарвлення.

Раніше співачка показала знімок, який вона зробила в столиці Туреччини Стамбулі.

"У правильного туриста повинні бути, як у мухи, фасеточні очі, щоб все бачити і помічати!", - підписала знімок Смеюха.

При цьому Віка сфотографувалася на тлі Блакитної мечеті, яка є першою за значенням у Стамбулі. Шанувальники прийшли в невимовний захват від фотографій, зазначивши, що Віка дарує ще більшу красу Стамбулу.

«Чарівний місто, чарівні чайки, чарівна ви😍👌», «Перше фото неймовірне, дуже художнє», «Ви даруєте більше краси Стамбулу🌹», «Віка, ви мені подобаєтесь! Жива, справжня, красива, без дурного пафосу. Дуже класна!», «Віка, друге фото просто шедевр) Ви чудова👍👍», - пишуть в коментарях.

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