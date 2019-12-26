Краща подруга померлої від раку Жанни Фріске Ольга Орлова вперше розповіла, чому після смерті Фріске Шепелєв заборонив спілкуватися з його сином

Про це пише Politeka.net з посиланням на опублікований на YouTube випуск шоу «Алена, блин».

Як відомо, раніше Дмитро Шепелєв розповів в інтерв'ю Ксенії Собчак про відносини в покійною дружиною. Але увагу публіки привернуло не це, це те, що на думку багатьох, Шепелєв під час інтерв'ю «грає» - нібито телеведучий був нещирим в своїх рухах і розповідях про покійну Фріске зокрема. Більш того, фізіогномісти навіть оцінили інтерв'ю і поведінку Дмитра професійно, уклавши, що Шепелєв – справжній цинік. Психолог, яка оцінювала інтерв'ю сказала:

«…Останній кадр – це верх цинізму… Тепер Шепелєв для мене очолює список найбільш цинічних мерзотників, я в шоці…».

Так ведуча скандального і нескінченного реаліті «Дом-2» і колись колега, а головне близька подруга померлої Фріске Орлова – вперше прокоментувала сказане екс-чоловіком Жанни і «пролила світло» на деякі нюанси щодо їх стосунків.

Першим ділом Ольга Орлова зазначила, що весь той шум і «брудна білизна», які піднялися після відходу її подруги – все це було дуже неправильним:

«Для мене все з нею пов'язане – це святе, я ніколи не погоджувалася коментувати всі скандали після її смерті, бо я хрещена її сина і не хочу, щоб одного разу Платон знайшов ролик, де я недобре висловлююся про його батька, наприклад, якого він любить і з яким він живе».

Разом з тим, артистка відзначила, що вона дуже давно з хрещеником не бачилася і їй незрозуміло, чому їй не дають це зробити. За словами Ольги, Шепелєв просто не відповідає на її дзвінки та повідомлення на тему того, що вона хоче зустрітися з хресним сином:

«…Мої смс залишаються без відповіді. …Діма ображений на мене, мабуть тому, що я підтримала батьків (мова про те, що після смерті Жанни Фріске вирішувалося питання опіки між батьком дитини і його дідусем і бабусею по материнській лінії)».

Також на питання, в який момент трапився розлад між Шепелєвим і Орловою, адже вони в останні місяці життя Жанни разом за нею доглядали, дружили – Ольга відповіла:

«Я не знаю, чим я завинила…». Зазначила також артистка, що вони з Шепелєвим побачилися цього літа в Італії, але телеведучий сказав, що йому нема про що розмовляти в Орловою:

«Та п**уй йому», - сказала артистка, але висловила надію, що з віком Шепелєв стане мудрішим і піде на поступки.

Нагадаємо також, Дмитро Шепелєв зробив пропозицію своїй коханій. Як відомо, пара живе разом – ми писали про це. Серйозні стосунки у них почалися ще в кінці 2018-го, а живуть голубки разом із січня 2019.

Як відомо, Жанна Фріске померла від раку головного мозку. У Дмитра залишився син Платон. Обраницею телеведучого стала дизайнер Катерина Тулупова.

Відомо, що разом з парою живуть діти від минулих стосунків — 6-річний син Дмитра Платон і ровесниця хлопчика Лада, дочка Катерини.

Так Шепелєв зробив пропозицію коханій зовсім недавно, відзначається в матеріалі джерела, відомо також, що шоу-мен хотів би скромне весілля, без пафосу. Пара хоче розписатися в Москві і після – полетіти у весільну подорож.

Нагадаємо, колишній чоловік Фріске Шепелєв наразився на жорстку критику через весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.