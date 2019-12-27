У 61-річної співачки Мадонни почалися проблеми з колишнім чоловіком Гаєм Річі

Кілька днів тому зірка скасувала свій концерт "X tour" в Майамі всього за дві години до виступу.

Ймовірною причиною назвали клопотання колишнього чоловіка Мадонни Гая Річі за фактом того, з ким діти проведуть Різдво. Зараз у пари йде війна за те, де буде жити їхній загальний рідний син, Рокко, і прийомний Девід.

Як каже Гай, Мадонна не дотримується умов їх шлюборозлучного процесу з питань опіки над дітьми. Тому він звернувся до судді, щоб поп-зірка підкорилася.

Варто відзначити, що подібний спір у колишнього подружжя виник ще у 2015 році. Тоді Рокко наказали повернутися до Мадонни, щоб відсвяткувати з нею Різдво.

Нагадаємо, нещодавно Мадонну зняли з 26-річним хлопцем на балконі.

Фото, зроблені папараці, миттю розлетілися по мережі.

На кадрах знаменитість в простому чорному вбранні стоїть поруч з танцюристом Ахламаліком Вільямсом. Хлопець обнімав Мадонну за талію, при цьому зірка виглядала задоволеною, вона посміхалася і заглядала супутнику в очі.

За інформацією зарубіжних ЗМІ, відносини між Мадонною та Ахламаліком тривають вже кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що Мадонна показала на що вона здатна заради того, щоб провести час з сім'єю

На своїй сторінці в соцмережі Instagram зірка показала, як проводить час вдома після скасування концертів у День подяки.

"Дякую за мою родину, друзів і дар музики, яка завжди об'єднує людей! Також за мій диван!", – написала вона.

В ролику Мадонна лежить на дивані з однією з своїх прийомних дочок – двійнят, в той час як на піаніно грає її старша прийомна дочка Мерсі Джеймс.

Нагадаємо також, що Мадонна в черговий раз продемонструвала шанувальникам, на що здатна у своєму віці.

В соціальній мережі Instagram співачка поділилася відеозаписом зі свого концерту, зробленого глядачем у залі.

На записи зірка сидить у поперечному шпагаті перед глядачами і спочатку стукає мікрофоном на сцені, а потім під захоплені вигуки публіки починає співати.

Нагадаємо, Мадонна приголомшила новим відео.

Як повідомляла Politeka, Мадонна одружила на собі молодого латиноса.

Також Politeka писала, що дочка Мадонни роздяглася і влаштувала шоу для дорослих прямо на публіці: кадри облетіли мережа