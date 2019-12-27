Співачка Анастасія Кумейко, яка раніше перебувала в групі «Nikita», розповіла про свої стосунки з Дашею Астаф'євою

Про це вона повідомила в програмі «Зірковий шлях» у рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна», пише Politeka

Співачка зізналася, що дуже засмучувалася, коли читала критику про себе. За її словами, в музичному проекті її в першу чергу ненавиділи фанати цієї групи. Їй писали, що у неї короткі ноги, вузько посаджені очі, товсті стегна. Однак у складні моменти підтримала інша учасниця колективу - Даша Астаф'єва.

«Вона підтримувала мене в цих моментах. Відволікала мене від цього. Вона говорила: «Нана, йдемо на репетицію, на вокал, на заняття». Вона весь час була поруч, ми були не розлий вода. Зараз ми спілкуємося від випадку до випадку. Саме, якщо ми десь перетинаємося», - розповіла Нана.співачка.

Крім того, ще однією підтримкою була її бабуся.

-«Бабусі все дуже подобалося. Вона мене завжди підтримує. Вона з першої обкладинки журналу Плейбой завжди каже: «Правильно, красива дівчинка, всі повинні тебе бачити, молодець, тільки вперед». Каже - головне, щоб це була красива, дорога еротика, а не вульгарність», згадує Кумейко.

За словами Нани, критика не змусила Нану звернутися до послуг пластичних хірургів, а своїм тілом і пружними сідницями вона зобов'язана природі та силі волі.

«Я їх качала, напевно, років з 20-ти, спеціально. Тому що мені завжди подобалося, коли дівчина йде, а попа йде окремо», - каже артистка.

Але деякі недоліки співачка в собі бачила і звернулася за порадою до пластичного хірурга Едгару Камінському.

«Ед, мені потрібна допомога, мені вже не подобається стан моєї грудях, вона трошки втомилася, давай з цим щось робити», - ділиться зірка і додає, що фахівець відмовив її від операції - Я розумію, що якщо б це був якийсь інший лікар, то я б зараз сиділа напевно вже ось з такими диньками», - зізналася вона.

Нагадаємо, экс-Nikita розставила ноги і показала свою гордість в пікантній позі

А ще Politeka писала, що безсоромна екс-Nikita засвітила принади в прозорому вбранні

Також Politeka повідомляла, гаряча екс-Nikita зважилася на сміливе визнання в оточенні жінки