Популярна українська виконавиця MARUV зняла на камеру «брудні танці» зі свого підтанцьовкою

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

Так, опублікованому відео MARUV без латексу демонструє чудеса пластики в оточенні кількох дівчат. Деяких вона тримає за пікантне місце, в той час як інші пролазять у неї між ніг. Після цього співачка робить перекид.

Уточнимо, що українці не змогли висловити слова захоплення новим танцем MARUV, оскільки знімки вона опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, вирішила кардинально змінити імідж.

У своєму мікроблозі в Instagram MARUV поділилася кількома фото, на яких з'явилася з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на... яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі те, що вона без макіяжу. На Ганні червоне відверту сукню, вигідно подчеркивющее її ідеальну фігуру. У цьому сексапільному вбранні дівчина крутиться перед камерою - щоб було видно її красу зі всіх ракурсів. На одному зі знімків вона еротично выпятила "свою п'яту точку".

"Отже, тепер я блакитна 🤗 Вам подобається моя нова зачіска @rudyshyn_mykhailo?", - підписала знімки Корсун.

Коментують прийшли в повний захват від преображення артистки. Деякі зазначили, що тепер MARUV схожою на Мальвіну, інші - на Лілу з фільму "П'ятий елемент", а третє - на Смурфа. Як би те ні було, проте всі фолловери зійшлися на думці, що Ганні йде синій колір волосся.

Нагадаємо, MARUV розповіла про інтимні конфузи під час концерту

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