Відома українська співачка Мішель Андраде, яка є підопічною Потапа, показала апетитні форми у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.

Так, співачка вирішила показати форми у відвертому вбранні під час візиту в танцювальну студію. Разом з нею можна помітити ще кілька десяток дівчат, які також розучують «вісімку».

Звернемо увагу, що для Андраде позує в коротких вузьких шортах, футболці з написом adidas і наколінниках.

Як повідомлялося раніше, популярна українська виконавиця і одна з підопічних продюсера Потапа похвалилася формами «прозорому» вбранні.

Знімки Мішель Андраде опублікувала в Instagram.

«Я люблю цих дівчат», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що в тегах Андраде зазначила колишню дружину Потапа і його дочка, а також кілька своїх подруг. При цьому сама дівчина позувала в «прозорому» вбранні, який ефектно підкреслював її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дуже красива», «ух, яка принцеса», «дуже дуже красива», «бомба!», «Вау, красуня», «Несіть вогнегасник», «лялечка», - пишуть вони.

Також Мішель Андраде показала ідеальне тіло. Знімки дівчина опублікувала в Instagram.

«Ви вже зрозуміли, мій сьогоднішній НАСТРІЙ - Цілуй. А ваш!?», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Андраде позує в чорно-білому вбранні, тримаючи в руках троянду. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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