Співачка Лоліта Мілявська вважає Крим частиною України

Як передає Politeka.net, співачка не вважає відвідування окупованого Криму порушенням законів України.

Про це вона сказала в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі, коментуючи заборону на в'їзд в Україну, яку вона отримала в 2017 році.

За її словами, для неї це стало несподіванкою, оскільки вона "не брала участь ні в одному політичному концерті".

"Я не брала участі в жодній акції державній, не їздила разом з президентом оспівувати оду Криму, не брала участь у виборній кампанії. Я громадянка Росії. Я в'їхала за своїм паспортом на ту територію, яку Росія зараз вважає своєю. Для мене Крим - це як і раніше Україна, в душі", - заявила співачка.

До речі, 56-річна російська співачка Лоліта Мілявська без макіяжу, але зате зі слідами помади під нижньою губою, розбурхала мережу.

Артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram нове відео, на якому знову проводида тестування косметики. Лоліта постала в біло-блакитній сорочці в смужку і в окулярах. На її обличчі, не рахуючи помади та блиску для губ, які вона перевіряла, більше ні грама косметики.

"Так негайно згадуйте себе маленькими. Це коли ми маленькі і хочеться залізти мамі в косметичку і взяти яку-небудь помаду...", - говорить в кадрі артистка. В кінці запису вона зауважує розмазану помаду і жартома, дивлячись як би в сторону, звертається до когось: "Витирай, а то спалимся".

"Всім, хто любить цілуватися ☝️😂 - це необхідно до Нового Року! 💋😎☝️", - підписала співачка ролик.

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