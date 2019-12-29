Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардашьян", опублікувала гарячі фото

Популярна російська модель не перестає дратувати чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими фото.

Анастасія опублікувала пост з двома фото, на яких продемонструвала свою вражаючу фігуру і запропонувала обрати своїм підписникам який ракурс знімка краще.

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На першому знімку "російська Кардашьян" повністю виправдала своє звання. Модель позувала біля дзеркала і широким планом показала свою п'яту точку, яка вже ледь поміщається навіть в кадр.

Вбралася Квітко в обтягуючий костюм зі вставкою із сітки на спині. Тугий наряд моделі тільки підкреслив її феноменальні форми.

А на другому знімку красуня показала не менш вражаючий вигляд спереді. Пишні груди моделі майже звільнилася з полону обтягуючого наряду, єдиною перешкодою став вузлик, який стримував натиск соковитих принад.

Раніше модель у своїх сторіс опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою вражаючу фігуру.

На цей раз до вже звичного купальника додалися панчохи. 

Хоч Анастасія і прикрила більше, ніж зазвичай, прозора "тканина" все одно не залишила простору для уяви. А природності образу надавали натуральний макіяж і розпущене волосся.

Нагадаємо, Анастасія Квітко різко стала популярною після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян загрожує чоловікові розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережу.

Також Politeka писала, що Настя Каменських шокувала шанувальників безглуздим нарядом.



 