37-річна українська співачка Ганна Сєдокова, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася з фанатами яскравою фотографією.

Як передає Politeka, на своїй сторінці в Instagram Ганна виклала кадр, на якому позує я жовтому костюмі спортивного типу. Він складається з топа з довгим рукавом і вільних штанів. Образ доповнюють кросівки в тон.

Зазначимо, що для фото Сєдокова вибрала досить провокативну позу. Вона сидить під стінкою, широко розставивши ноги, і посилає шанувальникам поцілунок.

У підписі до світлини вона рекламує бренд одягу, ділячись ідеєю, де можна знайти чудовий подарунок до Нового року.

Шанувальники оцінили образ артистки і засипали її компліментами:

«Шикарна!», «Супер красуня», «Карколомна красуня», «Костюм сонечка», – пишуть вони в коментарях.

Раніше Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим Янісом Тіммом вдома. Як нещодавно з'ясувалося, у зірки нове любовное захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви співачки. Раніше вона не афішувала стосунки, враховуючи той факт, що спортсмен молодший за Сєдокову, до того ж він був одружений.

У своєму сторіз артистка показала, як відпочиває разом з Янісом. Вона лежала на руках у баскетболіста, а сам він кумедно почісував її волосся. Зазначимо, що після заяви про своїх стосунки співачка перестала приховувати свого обранця і почала активно демонструвати, як проводить з ним час.

Нагадаємо, Сєдокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.