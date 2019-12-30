Відома російська співачка українського походження Анна Седокова вразила пікантним нарядом
Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.
"Привіт! Давно не бачилися. Я на роботі як вдома, тому що ми зробили лінію такою гарною домашнього одягу», - каже вона.
Також Сєдокова розповіла про те, що в Новий рік «хочеться увійти з найкрасивішою новою справою».
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Сєдкова позує у відвертому вбранні, що підкреслює її ідеальні форми. Як можна помітити, співачка вирішила приміряти образ без білизни.
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Однак шанувальники Седокової не змогли висловитися про вбрання кумира, оскільки кадри вона опублікувала в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Анна Седокова, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася з фанатами яскравою фотографією.
На своїй сторінці в Instagram Анна виклала кадр, на якому позує я жовтому костюмі спортивного типу. Він складається з топа з довгим рукавом і вільних штанів. Образ доповнюють кросівки в тон.
Зазначимо, що для фото Седокова вибрала досить провокативну позу. Вона сидить під стінкою, широко розставивши ноги, і посилає шанувальникам поцілунок.
У підписі до світлини вона рекламує бренд одягу, ділячись ідеєю, де можна знайти чудовий подарунок до Нового року.
Шанувальники оцінили образ артистки і засипали її компліментами:
«Шикарна!», «Супер красуня», «Карколомна красуня», «Костюм сонечка», – пишуть вони в комме
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином