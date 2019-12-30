21-річна прийомна донька українського продюсера Потапа Наталія Горова показала красу в одній білизні під час поїздки в США

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«2 дня для NYC звичайно ж мало, але .. Попереду чекає ще кілька міст Америки і ще більше емоцій! А поки перевіряємо чек-лист з Нью-Йорка: гуляти по Центральному Парку вздовж і поперек під дощем; побачити готель “Plaza” з фільму «Один вдома»;поїсти в американських затишних кафешках (хоча по суті були в мексиканської, італійської та української); вперше спробувати вареники з картоплею в ресторані українсько-російської кухні в Америці; піти на Times Square і зробити фото ввечері і товпитися в натовпі», - йдеться в повідомленні.

Також Горова відвідала місце зйомок серіалу «Gossip Girl», зустрілася зі знайомим і поїздила з ним на машині по Нью-Йорку, здійснила ранкову пробіжку у Центральному парку, а також зробила сімейний знімок в музеї.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Наташа Горова позує в одних штанях і білизні, яка ефектно підкреслює її форми. На це звернули увагу і її прихильники.

«Ти така красива», «Дивлячись на тебе розумію, що випадкові фотки - найкращі», «вогонь», «кайф», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що дівчина поділилася кількома кадрами, яким, напевно, не менше 15 років, на яких вона ще зовсім маленька. На одному з фото на в Наташі кумедне вбрання з головним убором (ніби зроблене з маминих штор), а в руках - графин із сухими пелюстками троянд. Задоволений вигляд дівчинки видає її гарний настрій. На іншому знімку, Наташа, мабуть, була на прогулянці на природі.

В куртці і джинсах, з двома хвостиками маля дивиться вгору на того, хто її фотографує, осяяна щасливою посмішкою. Третій знімок не менш цікавий. Тут дитину, очевидно, чимось "образили". Наташа, сидячи на дивані з ногами, насупилась і обурено дивиться в об'єктив.

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