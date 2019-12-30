21-летняя приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала прелести в одном белье во время поездки в США

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«2 дня для NYC конечно же мало, но .. Впереди ждёт ещё несколько городов Америки и ещё больше эмоций! А пока проверяем чек-лист из Нью-Йорка: гулять по Центральному Парку вдоль и поперёк под дождем; увидеть отель “Plaza” из фильма «Один Дома»;поесть в американских уютных кафешках (хотя по сути были в мексиканской, итальянской и украинской); впервые попробовать пельмени с картошкой в ресторане украинско-русской кухни в Америке; пойти на Times Square и сделать фото вечером и толпиться в толпе», - говорится в сообщении.

Также Горовая посетила место съемок сериала «Gossip Girl», встретилась со знакомым и поездила с ним на машине по Нью-Йорку, совершила утреннюю пробежку в Центральном парке, а также сделала семейный снимок в музее.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Наташа Горовая позирует в одних штанах и белье, которое эффектно подчеркивает ее формы. На это обратили внимание и ее поклонники.

«Ты такая красивая», «Глядя на тебя понимаю, что случайные фотки - самые лучшие», «огонь», «кайф», - пишут они.

Ранее мы писали, что девушка поделилась несколькими кадрами, которым, наверно, не менее 15 лет, на которых она предстала еще совсем маленькой. На одном из фото на Наташе забавный наряд с головным убором (будто бы сделан из маминых гардин), а в руках - графин с сухими лепестками роз. Довольный облик девочки выдает ее хорошее настроение. На другом снимке, Наташа, видимо, была на прогулке на природе.

В курточке и джинсах, с двумя хвостиками малышка смотрит вверх на того, кто ее фотографирует, озаренная счастливой улыбкой. Третий снимок не менее интересен. Здесь ребенка, очевидно, чем-то "обидели". Наташа, сидя на диване с ногами, насупилась и возмущенно смотрит в объектив.

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