Відомий артист показав пару особистих кадрів на день свого народження

Телеведучий Микита Добринін покрасувався роздягненим на морозі

Відомий український телеведучий - герой останнього сезону українського"Холостяка" - вирішив показати зимові кадри, від яких його шанувальницям стало по-літньому "спекотно". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

Так на нових опублікованих кадрах чоловік стоїть напівголий - у штанях і шапці, до всього - він поінформував публіку, що йому "стукнуло" 32, і до цього віку він точно зрозумів одне, що найбільша цінність у житті - мати справжніх друзів:

"Сьогодні мені 32. Вже давно визначив особисте правило — щастя всередині тебе і найцінніше у житті-це друзі. Тому можу вважати себе неймовірно багатою людиною…", - тривало підписав він свої нові фото і відео.

Шанувальники Микити засипали його компліментами і привітаннями, зокрема зазначили, що він позитивний хлопець і його відмінна фізична форма не може не привертати увагу протилежної статі.

Нагадаємо, проект «Холостяк-9» закінчився, і його головний герой Микита Добринін продовжив відносини з переможницею сезону Дашею Квітковою:

«Якісь особливі почуття стали зароджуватися після побачення в Єгипті. Воно було неймовірно теплим, близьким і чуттєвим. В той момент вона довірилася мені, розповіла свою сімейну історію. І тоді я зрозумів, яка вона для мене рідна і близька. З того побачення наші відносини почали зміцнюватися і розвиватися».

Як відомо, після завершення ТВ-шоу телеведучий продовжив таємно зустрічатися з Дашею:

«На проект я прийшов за любов'ю, її там і знайшов… Так! Я більше не холостяк. Шалено щасливий, що поруч зі мною неймовірна і кохана дівчина», – заявив Микита Добринін.

Як відомо, Микита Добринін назвав ім'я переможниці ТВ-шоу «Холостяк-9». 24 травня фіналістка проекту з Києва Дар'я Квіткова отримала від Микити Добриніна належну увагу і зізнання своїх до неї почуттях.

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