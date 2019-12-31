Соліст групи "Время и Стекло" Позитив та інші зірки української естради розповіли про Новий рік у дитинстві

Мало тих, хто зустрічає новий рік без емоцій, адже кожна дитина і дорослий таїть надію, що станеться щось хороше. Діти чекають з особливим трепетом свято, адже для них це диво, чого не можна сказати про багатьох дорослих. Про це пише Точка.

Знаменитості розповіли про те, як вони ставилися до Нового року в дитинстві, а також показали фото тих часів.

Співак Позитив:

"Одного разу напередодні Нового року батьки попросили нас з сестрою написати листа Дідові Морозу і за традицією покласти його під ялинку. Не минуло й півдня, як мама і тато покликали нас і з здивованими особами дістали з факсу послання, яке виявилося листом від Дідуся Мороза", - розповів Олексій Завгородній.

Також він зазначив, що у відповіді Дід Мороз висловив надію, що його подарунки дійдуть і порадив слухати батьків.

Співачка Наталка Карпа:

"найяскравішим з новорічним спогадом є те, як ми з батьком пішли вибирати Снігуроньку під ялинку. Коли ми прийшли в магазин, там були якісь однакові виготовлені за Держстандартом іграшки: величина, форма і, можливо, тільки забарвленням вони відрізнялися", - зазначила знаменитість.

Також вона додала, що серед інших вона побачила одну, яка виділялася. Співачка переконала батьків взяти саме її, хоча близькі нарікали, що в два рази дорожче.

Співак Олександр Порядинський:

"Для мене Новий рік - це сімейне свято, в буквальному сенсі. Я не люблю галасливі вечірки або ресторанні застілля, коли ти відзначаєш завершення року з невідомими людьми. Ми з моїми рідними готуємо вечерю, накриваємо на стіл і в домашній обстановці зустрічаємо бій курантів", - поділився своєю розповіддю Олександр.

Також він додав, що цінує кожну мить, коли зі своїми рідними. Адже він часто довго перебуває на гастролях. Співак не отримував дорогих подарунків тоді, але зараз виконує мрії своїх батьків.

Режисер Герман Ненов:

"Найкращий подарунок, який я отримував під ялинку в дитинстві — це була електрична залізниця. У 1992 році під час тотального дефіциту її презентував мені тато, який розшукав її в першому в нашому місті валютному магазині і купив за долари", - поділився радістю режисер.

Ще він додав, що коли побачив під ялинкою подарунок, то був просто щасливий. А також батько подарував фірмовий конструктор лего Герману з-за кордону через кілька років.

Хореограф Женя Кіт:

"Я дуже добре пам'ятаю свій найбільш яскравий подарунок на Новий рік від батьків. Це була велика тарілка екзотичних фруктів, яку для нас підготували батьки", зазначив Євген.

Він додав, що був у захваті. Адже в дитинстві було дивуватися простіше.

Спортсменка Наталя Татаринцева (дружина Євгена Кота):

"На це питання відповідала мама, оскільки всі мої думки були лише про гімнастики", - розповіла знаменитість.

Дівчина додала, що просила скакалку або стрічку. З ляльками знаменитість і не грала в дитинстві.

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