Солист группы "Время и Стекло" Позитив и другие звезды украинской эстрады рассказали о Новом годе в детстве

Мало тех, кто встречает новый год без эмоций, ведь каждый ребенок и взрослый таит надежду, что произойдет что-то хорошее. Дети ждут с особым трепетом праздник, ведь для них это чудо, чего нельзя сказать о многих взрослых. Об этом пишет Точка.

Знаменитости рассказали о том, как они относились к Новому году в детстве, а также показали фото тех времен.

Певец Позитив:

"Однажды накануне Нового года родители попросили нас с сестрой написать письмо Деду Морозу и по традиции положить его под ёлку. Не прошло и полдня, как мама и папа позвали нас и с удивленными лицами достали из факса послание, которое оказалось ответным письмом от Дедушки Мороза", - рассказал Алексей Завгородний.

Также он отметил, что в ответе Дед Мороз выразил надежду, что его подарки дойдут и посоветовал слушать родителей.

Певица Наталка Карпа:

"Самым ярким новогодним воспоминанием является то, как мы с отцом пошли выбирать Снегурочку под елку. Когда мы пришли в магазин, там были какие-то одинаковые изготовленные по Госстандарту игрушки: величина, форма и, возможно, только расцветкой они отличались", - отметила знаменитость.

Также она добавила, что среди иных она увидела одну, которая выделялась. Певица убедила родителей взять именно ее, хотя близкие сетовали, что та в два раза дороже.

Певец Александр Порядинский:

"Для меня Новый год - это семейный праздник, в буквальном смысле. Я не люблю шумные вечеринки или ресторанные застолья, когда ты отмечаешь завершение года с неизвестными людьми. Мы с моими родными готовим ужин, накрываем на стол и в домашней обстановке встречаем бой курантов", - поделился своим рассказом Александр.

Также он добавил, что ценит каждый миг, когда со своими родными. Ведь он часто долго находится на гастролях. Певец не получал дорогих подарков тогда, но сейчас исполняет мечты своих родителей.

Режиссер Герман Ненов:

"Лучший подарок, который я получал под елочку в детстве — это была электрическая железная дорога. В 1992 году во время тотального дефицита ее презентовал мне папа, который разыскал ее в первом в нашем городе валютном магазине и купил за доллары", - поделился радостью режиссер.

Еще он добавил, что когда увидел под елкой подарок, то был просто счастлив. А также отец подарил фирменный конструктор лего Герману из-за границы через несколько лет.

Хореограф Женя Кот:

"Я очень хорошо помню свой самый яркий подарок на Новый год от родителей. Это была большая тарелка экзотических фруктов, которую для нас подготовили родители", отметил Евгений.

Он добавил, что был в восторге. Ведь в детстве было удивляться проще.

Спортсменка Наташа Татаринцева (супруга Евгения Кота):

"На этот вопрос отвечала мама, поскольку все мои мысли были лишь о гимнастике", - рассказала знаменитость.

Девушка добавила, что просила скакалку или ленточку. С куклами знаменитость и не играла в детстве.

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