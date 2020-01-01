Артистка Інна Білоконь, що грає маму Вєрки Сердючки, з'явилася в несподіваному і кумедному образі

Відповідне фото зірка розмістила в Instagram, пише Рoliteka.net.

На знімку Інна пародіює зачіску однієї з американських співачок. На першій фотографії постала темношкіра артистка з високою зачіскою, а на другий - Інна Білоконь з тоненьким хвостиком, який піднятий вгору.

"🌲🌲ОСЬ ТАК 🤪", - підписала Білоконь.

За 13 годин пост "мами Сердючки" зібрав понад 700 лайків та багато коментарів.

"Блін...клас!🤣🤣🤣", "Супер! Інна, з Новим Роком! Щоб все збулося! Всі мрії та бажання. Привіт Андрію!", "Хвіст трубою", "з новим роком дорога. сміються над собою тільки найсильніші", "Мама жартує. Мама вміє жартувати 🤣", "З Новим роком!🎉🎉🎉Щастя і процвітання вам і вашій родині, Інна Вікторівна!🎁🎄❄🎊❤", "Інночка👍👍👏👏🎉💕💕😍🔥любимо", "зимова пальма🤣🤣🤣👍🔥", "Інок супер Star👍🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Білоконь виклала знімок у своєму мікроблозі в Instagram. У кадрі вона разом з подругою. Очевидно, жінки приємно проводять час, відзначаючи Католицьке Різдво.

Білокінь у шапці Діда Мороза і зі смішними очками на обличчі кривляється на камеру. Не відстає від неї і подружка.

"Тьотя Мотя і її інтелігентна подруга вітає Всіх зі святом!!!!!🍾🍾🍾🍾", - підписала фото артистка.

Раніше ми писали, що Андрій Данилко, який є Віркою Сердючкою, оголосив, що покидає шоу "Х-фактор", повернувся в крісло судді, поборов свою депресію і завів кошеня

Про його повернення стало відомо, під час прямої трансляції першого ефіру "Х-фактор", який відбувся на каналі СТБ 30 листопада.

Зазначимо, що під час останнього відбору багаторічний суддя "Х-фактора" розхвилювався і зробив заяву, яка шокувала як конкурсантів, так і його колег - він більше не хоче бути наставником.

Нагадаємо, Інна Білоконь активно веде свою сторінку в соціальних мережах. Вона там публікує фотографії зі зіркового життя, а також побутового. В цей раз "мама Сердючки" опублікувала фотографію своєї любові - собаки.

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