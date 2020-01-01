Артистка Инна Белоконь, играющая маму Верки Сердючки, предстала в неожиданном и забавном образе

Соответствующее фото звезда разместила в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

На снимке Инна пародирует прическу одной из американских певиц. На первой фотографии предстала темнокожая артистка с высокой прической, а на второй - Инна Белоконь с тоненьким хвостиком, который поднят вверх.

"🌲🌲ВОТ ТАК 🤪", - подписала Белоконь.

За 13 часов пост "мамы Сердючки" собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Блин...класс!🤣🤣🤣", "Супер! Инна, с Новым Годом! Чтобы все сбылось! Все мечты и желания. Привет Андрею!", "Хвост трубой", "с новым годом дорогая. смеются над собой только самые сильные", "Мама шутит. Мама умеет шутить 🤣", "С Новым годом!🎉🎉🎉Счастья и процветания вам и вашей семье, Инна Викторовна!🎁🎄❄🎊❤", "Инночка👍👍👏👏🎉💕💕😍🔥любим", "зимняя пальма🤣🤣🤣👍🔥", "Инок супер Star👍🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Белоконь выложила снимок в своем микроблоге в Инстаграм. В кадре она вместе с подругой. Очевидно, женщины приятно проводят время, отмечая Католическое Рождество.

Белоконь в шапке Деда Мороза и со смешными очками на лице кривляется на камеру. Не отстает от нее и подружка.

"Тетя Мотя и ее интеллигентная подруга поздравляет Всех с праздником!!!!!🍾🍾🍾🍾", - подписала фото артистка.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко, который является Веркой Сердючкой, объявил, что покидает шоу "Х-фактор", вернулся в кресло судьи, поборол свою депрессию и завел котенка

Об его возвращении стало известно, во время прямой трансляции первого эфира "Х-фактор", который состоялся на канале СТБ 30 ноября.

Отметим, что во время последнего отбора многолетний судья "Х-фактора" разволновался и сделал заявление, которое шокировало как конкурсантов, так и его коллег - он больше не хочет быть наставником.

Напомним, Инна Белоконь активно ведет свою страничку в социальных сетях. Она там публикует фотографии со звездной жизни, а также бытовой. В этот раз "мама Сердючки" опубликовала фотографию своей любви - собаки.

Напомним, мама Сердючки показала, как развлекается в Киеве

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