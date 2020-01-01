Старша дочка Ольги Сумської актриса Антоніна Паперна вагітна другою дитиною

На новому фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, добре видно кругленький живіт.

Знімок вона підписала дуже лаконічно: "Hello 2020".

Зазначимо, чутки про вагітність Паперною з'явилися в кінці грудня, коли передплатники помітили зміни у фігурі.

Паперна живе в Москві. Вона одружена з російським актором Володимиром Яглич. У серпні у пари народилася дочка Єва, але подружжя досі не показали малу.

Раніше Сумська розповідала, що поважає рішення Антоніни не показувати дитину, тому і сама не публікує її знімки.

«Це їх особисте з Володимиром право. Підтримую їхні переконання і не зазіхаю, не розголошую і не розміщую в мережі фотографії, щоб не накликати якісь коментарі і непотрібні енергії. Дитина має бути захищена від чужих очей. Це ми раніше їздили з новонародженими Тонею і Анею на очах у всіх», - говорила Сумська.

Про те, що старша дочка Тоня зустрічається з Яглич Сумська свого часу дізналася з газет. Бачаться вони рідко, так як живуть в різних країнах.

Раніше повідомлялося, що 53-річна українська актриса Ольга Сумська поділилася дитячими фото, згадавши як у минулі часи відзначала Новий рік.

На чорно-білих кадрах Ольга з короткою стрижкою позувала в білому коротенькій сукні з пишною спідницею і великим білим бантом на голові. На одному з кадрів поруч з нею її старша сестра Наталя.

Актриса розповіла про дитинство, проведене в Запоріжжі, де вона прожила з сім'єю 15 років. За словами Сумської, на новорічних ранках у дитячих садках їй часто випадала роль - лисички. А її батько навіть іноді грав Діда Мороза.

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