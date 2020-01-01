24-річна українська співачка, Аліна Гросу, що переїхала в Росію, похвалилася новорічними кадрами, примостившись під ялинкою замість подарунків

Як передає Politeka.net, артистка виклала кілька знімків у своєму мікроблозі в Instagram. Аліна постала в червоному светрі з білими оленями та зимовим орнаментом, темно-синіх джинсах і білих чобітках. Співачка сидить поруч з ялинкою на теплому хутряному покривалі. Ідеальні зачіска і макіяж доповнили милий різдвяний образ красуні.

Гросу запропонувала шанувальникам вибрати найкраще з п'яти фото.

"Дорогі мої, з Новим Роком!!! Нехай кожен буде щасливий в 2020, нехай кожен реалізується, нехай кожен досягне своїх цілей і здійснить казкові мрії!!! Любові вам❤️ міцного здоров'я ❤️ і задоволення від кожної миті цього року ❤️ Спасибі вам, що ви зі мною:) давайте робити разом світ кращим, добрішим, гарнішим і краще😘 З любов'ю, ваша Аліна #выбирайгросу 1/2/3/4/5?))", - написала в соцмережі дівчина.

Фанати співачки кинулися коментувати кадри, ставити лайки і вибирати. Правда, деякі зазначили, що на фото не вистачає чоловіка Аліни. Нагадаємо, вона вийшла заміж в 2019 році за молодого бізнесмена Олександра Комкова.

"Яка ж краса ❄️😍 Неймовірно красиво ✨🤗 Аліночка, ти така красива😻 Мила😚 Це тобі спасибі, за те що ти є і за твою любов❤️ З Новим роком тебе🎉🎄🎅🎁 Нехай твої бажання завжди збуваються✨👍 Щоб ти була щаслива і кохана🙏 1 і 5🔥💋"

"А де чоловік???"

"Ой все супер!!!)))Як завжди прекрасна красуня Аліночка!!!)))🔥"

"Українська красуня🔥 В Україні тільки такі народжуються😚"

Раніше ми повідомляли, Гросу приголомшила мережу новорічними фото, на яких вона постала в чорній сукні з пишною спідницею. На першому фото Аліна стоїть біля ялинки, а на другому позує в кріслі.

Шанувальники встигли залишити кілька коментарів під знімками: