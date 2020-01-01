Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова всіляко привертає увагу до своєї персони в мережі

Як відомо, знаменитість вирушила підкорювати улюблений туристами Пхукет, що в Таїланді. Звідти Волочквва регулярно ділиться зі своїми передплатниками новими пляжними фото, пише Politeka.net

На цей раз скандальна балерина вирішила показати, як вона висловилася, «перший шпагат нового року».

На новому знімку Волочкова на яхті високо задерла ногу і показала всім пікантне місце в рожевому бікіні.

«Високо..😉💃 Перший шпагат нового року.😉 Перш, ніж засуджувати, задайтеся питанням , чи можете ви так само?», - йдеться у підписі до світлини.

Користувачі мережі не змогли пройти повз і не відреагувати їдкими коментарями. Вони розкритикували Волочкову за показуху, зазначивши, що всім людям не обов'язково це вміння.

«Ти не втомилася ноги піднімати, старенька.... 😁», «Расшпагатиласаь з ранку Анастасія Шпагатовна!», «Питання а нах*ена так робити?», «Купальник отвратный. А шпагат на 100 балів з 100!», «Ми так не можемо, тільки трусики б інші, не дуже красиво 😍», «Боже! Це фініш! Задовбали своїм шпагатом!», «Настя-Настя, думали в НГ щось зміниться, ан - ні... Ви стабільні і постійні😂😂», «Реально задерла свої шпагатом. Угомонись.», «До чого все це , Настя? А Ви можете корів доїти , землю орати, на заводі біля верстата стояти, в малярському цеху працюючи фарбою дихати? Ні , звичайно! !! Тому що Вас цього не вчили , а вчили задирати ногу , як пес у дерева , щоб помітити територію. У Вашому віці це вже пішло!!! Ви ж працюєте з дітьми! !! Не личить так поводитися! Вчителі в школі звільняють за подібні фото . Соромно має бути! !!», «Навіщо? Кожен зайнятий своєю справою і досягає успіху в цьому. А ви крім шпагату не досягли успіху ні в чому. З Новим роком!!!», «А мама ,моя рідна.😲😲😲😲😲😲😲одне і теж,вже сто років,ну дерзай», «У такому віці де і як можна застосувати цей шпагат?», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Волочкова епатувала публіку, виклавши знімок, де вона в бікіні на пляжі. Артистка розляглася на піску в позі "тюленя". Повз такого "смачного" кадру користувачі мережі ну ніяк не могли пройти:

«Господи, знову ж***. Як не зайдеш – вічно принади Волочкової в инстаграмме... балерина хренова. Ви уявляєте, щоб Майя Плісецька показала ж***?», «Жилава бабеха», «Ж*** плоска, хоч би не позорилась або в спортзал сходила».

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