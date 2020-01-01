Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова всячески привлекает внимание к своей персоне в сети

Как известно, знаменитость отправилась покорять излюбленный туристами Пхукет, что в Таиланде. Оттуда Волочквва регулярно делится со своими подписчиками новыми пляжными фото, пишет Politeka.net

На этот раз скандальная балерина решила показать, как она выразилась, «первый шпагат нового года».

На новом снимке Волочкова на яхте высоко задрала ногу и показала всем пикантное место в розовом бикини.

«Высоко..😉💃 Первый шпагат нового года.😉 Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом , можете ли вы так же?», - говорится в подписи к снимку.

Пользователи сети не смогли пройти мимо и не отреагировать едкими комментариями. Они раскритиковали Волочкову за показуху, отметив, что всем людям не обязательно это умение.

«Ты не устала ноги поднимать, старушка.... 😁», «Расшпагатиласаь с утра Анастасия Шпагатовна!», «Вопрос а нах*ена так делать?», «Купальник отвратный. А шпагат на 100 баллов из 100!», «Мы так не можем, только трусики бы другие, не очень красиво 😍», «Боже! Это финиш! Задолбала своим шпагатом!», «Настя-Настя, думали в НГ что-то изменится, ан- нет... Вы стабильны и постоянны😂😂», «Реально задрала свои шпагатом. Угомонись.», «К чему все это , Настя? А Вы можете коров доить , землю пахать, на заводе у станка стоять, в малярном цехе работая краской дышать? Нет , конечно! !! Потому что Вас этому не учили , а учили задирать ногу , как кобель у дерева , чтобы пометить территорию. В Вашем возрасте это уже пошло!!! Вы же работаете с детьми! !! Не прилично так себя вести! Учителя в школе увольняют за подобные фото . Стыдно должно быть! !!», «Зачем? Каждый занят своим делом и преуспевает в этом. А вы кроме шпагата не преуспели ни в чем. С Новым годом!!!», «А мама ,моя родная.😲😲😲😲😲😲😲одно и тоже,уже сто лет,ну дерзай», «В таком возрасте где и как можно применить этот шпагат?», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Волочкова эпатировала публику, выложив снимок, где она в бикини на пляже. Артистка разлеглась на песке в позе "тюленя". Мимо такого "смачного" кадра пользователи сети ну никак не могли пройти:

«Господи, опять ж***. Как ни зайдёшь – вечно прелести Волочковой в инстаграмме... балерина хренова. Вы представляете, чтобы Майя Плисецкая показала ж***?», «Жилистая бабеха», «Ж*** плоская, хоть бы не позорилась или в спортзал сходила».

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