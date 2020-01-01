Українська співачка Таїсія Повалій, яка давно живе і працює в Росії заінтригувала новим знімком

Про це пише Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На новому фото 55-річна співачка позує у червоній латексній сукні і з яскравими нафарбованими очима.

У підпису артистка анонсувала вихід свого нового альбому під назвою «Ейфорія».

"У новому 2020 році хочеться нового творчості, зовсім не схожого на все, що було до 🥰 Вже на початку року я презентую вам новий альбом «Ейфорія», який здивує вас своїм звучанням", - йдеться у публікації.

Шанувальники неоднозначно сприйняли зовнішність співачки. Частина з них традиційно прийшли в захват, у цей же час знайшлися в числі фоловерів ті, кого здивувала разюча зміна в зовнішності Повалій.

«А ви з роками стаєте все красивіше і краще👏👏👏», "З кожним роком молодше! Час проходить повз Вас. Еталон жіночності💃🤗", "Дівчина, вас не впізнати", "

«Тая ви і так талант і краса вистачить пластики. Вже перебір», «На гейшу схожа в цьому платті», «Переборщили», пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, чтоУкраинская співачка Таїсія Повалій, яка давно живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками парою знімків, на яких продемонструвала ідеально гладку шкіру обличчя.

«Вирішила зробити селфи, нафарбувала губки», – підписала артистка публікацію в соціальній мережі Instagram.

На фото зірка посміхається в променях сонця, демонструючи всім, що роки над нею не владні.

У коментарях користувачі традиційно розділилися на два табори. Одні захоплювалися квітучим виглядом Повалій, інші дорікали в надмірному захопленні пластикою.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Як писала Politeka, скандально відома українська співачка-запроданкою Таїсія Повалій відзначилася нової безглуздою витівкою в Росії

Також Politeka чообщала, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.