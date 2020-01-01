Украинская певица Таисия Повалий, которая давно живет и работает в России заинтриговала новым снимком

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На новом фото 55-летняя исполнительница позирует в алом латексном платье и с ярком накрашенными глазами.

В подписи артистка анонсировала выход своего нового альбома под названием «Эйфория».

"В новом 2020 году хочется нового творчества, совершенно не похожего на всё, что было до 🥰 Уже в начале года я презентую вам новый альбом «Эйфория», который удивит вас своим звучанием", - говорится в публикации.

Поклонники неоднозначно восприняли внешность певицы. Часть из них традиционно пришли в восторг, в тоже время нашлись в числе фолловеров и те, кого удивила разительная перемена во внешности Повалий.

«А вы с годами становитесь все красивее и лучше👏👏👏», "С каждым годом моложе! Время проходит мимо Вас. Эталон женственности💃🤗", "Девушка, вас не узнать", "

«Тая вы и так талант и красота хватит пластики. Уже перебор», «На гейшу похожа в этом платье», «Переборщили», — пишут в сети.

Ранее мы сообщали, чтоУкраинская певица Таисия Повалий, которая давно живет и работает в России, поделилась с поклонниками парой снимков, на которых продемонстрировала идеально гладкую кожу лица.

«Решила сделать селфи, накрасила губки», – подписала артистка публикацию в социальной сети Instagram.

На фото звезда улыбается в лучах солнца, демонстрируя всем, что годы над ней не властны.

В комментариях пользователи традиционно разделились на два лагеря. Одни восхищались цветущим видом Повалий, другие упрекали в чрезмерном увлечении пластикой.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Как писала Politeka, скандально известная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России

Также Politeka чообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.