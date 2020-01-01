Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася новорічних знімком

Леся в цей раз здалася в білих штанях і пухнастого топі. При цьому Нікітюк зовсім забула про бюстгальтері. На першому і другому фото Леся стоїть біля дверей з келихом ігристого вина, на третьому - позує біля дзеркала. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"О, нарешті-то новий телефон", "Приємно було бачити вас під час виступу президента", "Лебідонька", "Чарівна Леся", "Кльова", "Ну красуня, що тут скажеш", "Супер красуня", "Ти прекрасна", "Гарматка", "Волохаті? Оригінально".

Повідомлялося, що Нікітюк залишилася в одному ліфчику і шкіряних штанях, вразивши жарким виглядом.

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася перед дзеркалом.

Артистка вирішила показати суботній ранок, блиснувши фігурою в незвичайному вигляді. Справа в тому, що Леся опублікувала в Сторі фото, на якому позувала в одному лише ліфчику і шкіряних штанях. Волосся при цьому зірки розпущені, а на обличчі помітний «Instagram-фільтр собачки».

Оскільки кадри був представлений саме в розділі Сторі, шанувальники не змогли його прокоментувати.

Повідомлялося, що Леся Нікітюк показала свої кулінарні таланти.

32-річна зірка екрану потішила передплатників відео, на якому вона готує олів'є до новорічного столу.

Вона опублікувала записи своїх кулінарних чувань на сторінці в Instagram.

На кадрах Леся в білій футболці, чорних брюках і темних окулярах загрозливо розмахує ножем і ковбасою для салату в кадрі під пісню Billie Eilish Bad guy.

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