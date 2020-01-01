Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новогодним снимком

Леся в этот раз показалась в белых штанах и пушистом топе. При этом Никитюк совсем забыла о бюстгальтере. На первом и втором фото Леся стоит возле двери с бокалом игристого вина, на третьем - позирует у зеркала. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"О, наконец-то новый телефон", "Приятно было видеть вас во время выступления президента", "Лебедушка", "Волшебная Леся", "Клевая", "Ну красавица, что тут скажешь", "Супер красавица", "Ты прекрасная", "Пушечка", "Волосатые? Оригинально".

Сообщалось, что Никитюк осталась в одном лифчике и кожаных штанах, поразив жарким видом.

В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась перед зеркалом.

Артистка решила показать субботнее утро, сверкнув фигурой в необычном виде. Дело в том, что Леся опубликовала в Стори фото, на котором позировала в одном лишь лифчике и кожаных штанах. Волосы при этом звезды распущены, а на лице заметен «Инстаграм-фильтр собачки».

Поскольку кадры был представлен именно в разделе Стори, поклонники не смогли его прокомментировать.

Сообщалось, что Леся Никитюк показала свои кулинарные таланты.

32-летняя звезда экрана потешила подписчиков видео, на котором она готовит оливье к новогоднему столу.

Она опубликовала записи своих кулинарных бдений на страничке в Instagram.

На кадрах Леся в белой футболке, черных брюках и темных очках угрожающе размахивает ножом и колбасой для салата в кадре под песню Billie Eilish Bad guy.

Напомним, бесстыжая Никитюк показала неприличный жест на камеру

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