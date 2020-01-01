Українська хіп-хоп виконавиця Аlyona Аlyona поділилася з шанувальниками святковим веселим фото

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так Альона Савраненко постала на новому кадрі напівголою і на тлі всюдисущого в новорічні свята салату "Олів'є". Артистка пожартувала на тему того, що у свята, як правило, всі від'їдаються:

"Божечки, ну скільки ж можна ... Лайк, якщо вижив після Нового Року ♥", - підписала артистка фото.

На знімку пишногруда співачка закочує очі, мовляв, як же не просто всім доводиться у свята встежити за фігурою. Фото вийшло цікавим і відвертим одночасно - артистка засвітила свої груди і татуювання.

Шанувальники у деякій мірі сміливість і гумор реперші оцінили.

Раніше Олена поділилася з шанувальниками роликом, який складається з її архівних знімків. На кадрах Олена зображена в різні періоди свого життя: від дитячого садка до теперішнього часу.

"Трохи апгрейднулась за останні 10 років", - написала вона під своїм постом.

На першому фото майбутня артистка в червоному платті позує з мавпочкою.

Потім уже доросла Олена постає на тлі природи.

Далі знімок змінюється на кадр з часів роботи дівчата вихователькою в дитячому садку.

Завершаться ролик кадрами, зробленими вже в період популярності виконавиці.



В коментарях під цим роликом українці захопилися метаморфозою реперші.



"Найкраща", " мамка ріпа", "красуня так і залишилася", "Все більше і більше)", "Через 10 років апгрейд знову буде гармата", "Що за сумоїст в кінці?)", "ось це поворот", - писали під постом виконавиці.

Раніше 28-річна Олена Савраненко у своєму мікроблозі в Instagram поділилася свіжим фото, на якому вона постала в пікантній позі в купальнику чорно-червоного кольору.

Так, пампушка розляглася на підлозі і підняла вгору ногу. При цьому в кадрі засвітився розкішний бюст артистки. Олена з посмішкою впевнено і навіть зухвало дивиться прямо в об'єктив.

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