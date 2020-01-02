У мережі активно обговорюють появу співачки Алли Пугачової в "Блакитному вогнику" на Першому каналі

Так, за словами члена експертної ради з розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадима Манукяна, номер артистки був зайвим, пише Рoliteka.net.

Як зазначив політик, примадонна з'явилася на екранах прямо перед виступом президента Володимира Путіна - у найвигіднішиц час. Однак тим самим вона і "зганьбилася".

Адже виступ артистки відрізнялося від загальної концепції програми - був показаний шматок з концерту Пугачової "Той самий концерт".

Манукян повідомив, що виглядало це неорганічно і вклейка відчувалася не єдиною режисерською задумкою.

Користувачі мережі також активно обговорили появу артистки на екранах.

"Рік на Першому закрила Пугачова, а відкрила Ротару", "Нічого хорошого у нас не буде, якщо півстоліття кумир у людей - Пугачова", "Не дивився ні хвилини цього балу сатани і радий", "Ви про 1980?", "НТВ або Культура", "Пугачова, Путін про фронтовиків і героїзм, Ротару. Знову СРСР. Але, мабуть, з боями", "Але краще, ніж у попередні роки. Ми скаженіємо))", "і путін в 20-й раз", "Як і 40 років тому )))", "яка ганьба", "НАБАГАТО ГІРШЕ, якщо кумир - Путін", "Голос у Пугачової як пароплавний гудок тому що", "Це взагалі якийсь нонсенс, вона подобається мойму 7-річному синові", "Обслуговує багатих, створює видимість нормального життя в Росії", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Максим Галкін у своєму інтерв'ю Ютуб-каналу "А поговорити?" розповів і про зради у відносинах з Пугачовою. Так, він пообіцяв їй, що ніколи цього не зробить.

«Алла запитала: «Я можу з тобою спокійно старіти?» Я їй відповів: так. Я пообіцяв, що не зраджу їй, не зраджу свого ставлення до нашої сім'ї. Вона може бути спокійною», – заявив шоумен.

Також гуморист розкрив, як шість років тому вони з примадонною вирішили стати батьками. Галкін заявив, що ініціатива завести дітей належить його дружині.

Раніше ми писали, що продюсер Йосип Пригожин вирішив заступитися за примадонну, якій дісталося від музичного критика Сергія Сосєдова.

Він сказав, що примадонна сама вирішить, коли йти зі сцени.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.