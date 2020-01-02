В сети активно обсуждают появление певицы Аллы Пугачевой в "Голубом огоньке" на Первом канале

Так, по словам члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, номер артистки был лишним, пишет Рoliteka.net.

Как отметил политик, примадонна появилась на экранах прямо перед выступлением президента Владимира Путина - в самое выгодное время. Однако тем самым она и "опозорилась".

Ведь выступление артистки отличалось от общей концепции программы - был показан кусок с концерта Пугачевой "Тот самый концерт".

Манукян сообщил, что смотрелось это неорганично и вклейка чувствовалась не единой режиссерской задумкой.

Пользователи сети также активно обсудили появление артистки на экранах.

"Год на Первом закрыла Пугачева, а открыла Ротару", "Ничего хорошего у нас не будет, если полвека кумир у людей - Пугачева", "Не смотрел ни минуты этого бала сатаны и рад", "Вы про 1980?", "НТВ или Культура", "Пугачева, Путин про фронтовиков и героизм, Ротару. Опять СССР. Но, видимо, с боями", "Но лучше, чем в предыдущие годы. Мы бесимся))", "и пyтин в 20-й раз", "Как и 40 лет назад )))", "Какой позор", "ГОРАЗДО ХУЖЕ, если кумир - Путин", "Голос у Пугачёвой как пароходный гудок потому что", "Это вообще какой то нонсенс, она нравится моему 7-летнему сыну", "Обслуживает богатых, создаёт видимость нормальной жизни в России", - написали пользователи сети.

Напомним, Максим Галкин в своем интервью Ютуб-каналу "А поговорить?" рассказал и об изменах в отношениях с Пугачевой. Так, он пообещал ей, что никогда этого не сделает.

«Алла спросила: «Я могу с тобой спокойно стареть?» Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной», – заявил шоумен.

Также юморист раскрыл, как шесть лет назад они с примадонной решили стать родителями. Галкин заявил, что инициатива завести детей принадлежит его супруге.

Ранее мы писали, что продюсер Иосиф Пригожин решил заступиться за примадонну, которой досталось от музыкального критика Сергея Соседова.

Она сказал, что примадонна сама решит, когда уходить со сцены.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.