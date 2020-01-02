Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як розважалася перед концертом.

Сама зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі з розпущеним волоссям, укладеними в м'які хвилі. При цьому одягнена зірка вельми скромно – в чорний обтягуючий комбінезон, берет такого ж кольору, а також шкіряні чоботи на середньому каблуці.

Свій лук артистка доповнила пухнастою білою шубою, всіляко демонструючи її перед дзеркалом. Також Ганна розповіла, як відпочиває перед виступом.

Також у розділі Сторі артистка показала, як відпочиває разом з Янісом. Артистка лежала на руках у артиста, а сам він забавно почесывал її волосся. Зазначимо, що після заяви про своїх відносинах, співачка перестала приховувати свого обранця і почала активно демонструвати, як проводить з ним час.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

При цьому Ганна вирішила прокоментувати свої відносини разом з молодим спортсмменом, після того, як про їхні стосунки стало відомо:

«Раніше я ніколи не вірила. Читала ці солоденькі тексти, злилася, не довіряла, а потім раз і все змінилося. Я намагаюся згадати події, як все розвивалося і що ж привело мене до тебе, повинна бути якась формула успіху, адже навчають людей на всіх нескінченних тренінгах, але я не розумію. Може є якась особлива формула для тих, хто все робить не так? Спасибі тобі ❤️».

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Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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