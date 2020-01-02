В "Блакитному вогнику" на російському Першому каналі відразу після промови президента Володимира Путіна виступила Софія Ротару

Даний факт викликав неоднозначну реакцію у глядачів, пише Рoliteka.net. До того ж, перед промовою президента Володимира Путіна виступила Алла Пугачова.

У мережі обурилися з цього приводу. Користувачі інтернету вважають, що на Першому каналі нічого не змінилося і все залишилося, як в радянські часи.

"Рік на Першому закрила Пугачова, а відкрила Ротару", "Пугачова, Путін про фронтовиків і героїзм, Ротару. Знову СРСР. Але, мабуть, з боями", "Скільки ж людей «мали необережність» включити телевізор у новорічну ніч! І, головне, так з року в рік", "Кажуть, на 1м Новорічний Голубий Вогник (або що там у них тепер) відкрила ... СОФІЯ РОТАРУ (!). Чекаємо ескімо по 11 копійок", "Чому вчора після привітання Президента відразу заспівала С. Ротару ???Чому не Марина Дев'ятова,наприклад ??", "Це була умова Нафтогазу,отримати З млрд і щоб першою Ротару співала", - написали люди в Твіттері.

Відзначимо, за кілька днів до 31 грудня стало відомо, що примадонна не буде виступати в ефірі "Блакитного вогника", а її почесне місце займе українська співачка Софія Ротару.

Журналіст Віталій Коріков зазначив, що між зірками з радянських часів триває протистояння. На цей раз перемогла Ротару.

"Інтрига останніх днів – це зйомка української співачки в телепередачі "Блакитний вогник", на якій Ротару виконала дві свої нові пісні. У свою чергу, за словами директора примадонни Олени Чупракової, Алла Борисівна відмовилася брати участь в зйомках", – стверджує журналіст.

Підкреслимо, що в результаті в "Блакитному вогнику" на Першому каналі вставили шматок концерту Пугачової "Той самий концерт".

Раніше ми писали, що у Росії також і розкритикували Аллу Пугачову, яка відмовилася виступати на "новорічних вогниках" .

Російський чиновник переконаний, що це спланований хід.

"То Алла Пугачова образиться і згодом піде, то Софія Ротару спочатку відмовиться, а потім повернеться, то Ольга Бузова в них засвітиться", - розповів він.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.