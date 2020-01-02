В "Голубом огоньке" на российском Первом канале сразу после речи президента Владимира Путина выступила София Ротару

Данный факт вызвал неоднозначную реакцию у зрителей, пишет Рoliteka.net. К тому же, перед речью президента Владимира Путина выступила Алла Пугачева.

В сети прокатилась буря негодования по этому поводу. Пользователи интернета считают, что на Первом канале ничего не изменилось и все осталось, как в советские времена.

"Год на Первом закрыла Пугачева, а открыла Ротару", "Пугачева, Путин про фронтовиков и героизм, Ротару. Опять СССР. Но, видимо, с боями", "Сколько же людей «имели неосторожность» включить телевизор в новогоднюю ночь! И, главное, так из года в год", "Говорят, на 1м Новогодний Голубой Огонёк (или что там у них теперь) открыла ... СОФИЯ РОТАРУ (!). Ждём эскимо по 11 копеек", "Почему вчера после поздравления Президента сразу запела С.Ротару ???Почему не Марина Девятова,например ??", "Это было условие Нафтогаза,получить З млрд и чтоб первой пела Ротару", - написали люди в Твиттере.

Отметим, за несколько дней до 31 декабря стало известно, что примадонна не будет выступать в эфире "Голубого огонька", а ее почетное место займет украинская певица София Ротару.

Журналист Виталий Кориков отметил, что между звездами с советских времен длится противостояние. На этот раз победила Ротару.

"Интрига последних дней – это съемка украинской певицы в телепередаче "Голубой огонек", на которой Ротару исполнила две своих новых песни. В свою очередь, по словам директора примадонны Елены Чупраковой, Алла Борисовна отказалась принимать участие в съемках", – утверждает журналист.

Подчеркнем, что в итоге в "Голубом огоньке" на Первом канале вставили кусок концерта Пугачевой "Тот самый концерт".

Ранее мы писали, что в России также и раскритиковали Аллу Пугачеву, которая отказалась выступать на "новогодних огоньках" .

Российский чиновник убежден, что это спланированный ход.

"То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", - рассказал он.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.