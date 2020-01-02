Зірка «Танців з зірками» приголомшила ідеальним пресом на пляжі

51-річна Надія Матвєєва, екс-ведуча програми «Все буде добре» і учасниця шоу «Танці з зірками» продемонструвала підтягнуту фігуру. Знімок розміщений у її Instagram, повідомляє Politeka.net.

У підписі до фотографії Матвєєва пояснила, що допомагає їй залишатися красивою і стрункою:

«Моя улюблена новорічна традиція: ранкова прогулянка 1 січня. Коли на вулицях майже нікого. Чудовий ранок після ночі веселощів - тиша перед новими новими планами і подіями. З різницею в часі 6 годин між Києвом і Хайнанем я трохи заплуталась, де ранок, а хто спить. Але прогулянка по пляжу прекрасна. Напишіть в коментарях, яка у вас новорічна традиція?», – повідомила вона на своїй сторінці.

Однак це далеко не всі секрети Надії. Ми знаємо, що знаменитість обожнює ранні підйоми, смачну і здорову їжу, а також регулярно відвідує тренажерний зал і уроки танців.

Шанувальники зазначили в коментарях фігуру Матвєєвої та привітали її з Новим роком.«З Новим роком💋 куди там Лопес зі своїми силиконами змагатися з Вами... Надійка Ви еталон жіночої краси і натуральній молодості , божественно ,браво, ідеально😍💋 Від усього серця Бажаю вам Жіночого щастя і океан любові 💋💋💋», «Нічого собі фігура!!!🌹 А нам слабо....», «найкраща і сама струнка наша українська провідна❤️😍💋», «Хочу і я таку фігуру. Але далі хочу нічого не рухається. Просто не вірю в результат.», «Надюша,ви дуже відмінній формі!Супер!!!👍👍👍👍👏👏👏😘», «Надія фігурка те що треба 👍😉», «Точена фігурка!!! Приклад для всіх!!!!!!!», «Нічого собі, Надія,ви в чудовій формі!👏🔥», «Ві красуня ,Надюша🔥❤️», «Фігура шикарна!!! Яким спортом займаєтеся?», – написали в коментарях вони.

Надія Матвєєва зазначила, що для підтримки такої фігури багато ходить і займається фітнесом.

Зазначимо, українська телеведуча Надія Матвєєва стала відомою після виходу на екрани програми "Все буде добре" на СТБ. З перших випусків проекту вона стала улюбленицею публіки. Глядачі полюбили Надю за життєрадісність, щирість і яскраву харизму.

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