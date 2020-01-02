Надежда Матвеева ошеломила идеальным прессом на пляже

51-летняя Надежда Матвеева, экс-ведущая программы «Все буде добре» и участница шоу «Танці з зірками» продемонстрировала подтянутую фигуру. Снимок размещен в ее Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В подписи к фотографии Матвеева объяснила, что помогает оставаться ей красивой и стройной:

«Моя любимая новогодняя традиция: утренняя прогулка 1 января. Когда на улицах почти никого. Чудесное утро после ночи веселья - тишина перед новыми новыми планами и событиями. С разницей во времени в 6 часов между Киевом и Хайнанем я слегка запуталась, где утро, а кто спит. Но прогулка по пляжу прекрасна. Напишите в комментариях, какая у вас новогодняя традиция?», – сообщила она на своей страничке.

Однако это далеко не все секреты Надежды. Мы знаем, что знаменитость обожает ранние подъемы, вкусную и здоровую еду, а также регулярно посещает тренажерный зал и уроки танцев.

Поклонники отметили в комментариях фигуру Матвеевой и поздравили ее с Новым годом.«С Новым годом💋 куда там Лопес со своими силиконами тягаться с Вами... Наденька Вы эталон женской красоты и натуральной молодости , божественно ,браво, идеально😍💋 От всего сердца Желаю вам Женского счастья и океан любви 💋💋💋», «Нічого собі фігура!!!🌹 А нам слабо....», «Самая лучшая и самая стройная наша украинская ведущая❤️😍💋», «Хочу и я такую фигуру. Но дальше хочу ничего не движется. Просто не верю в результат.», «Надюша,вы в очень отличной форме!Супер!!!👍👍👍👍👏👏👏😘», «Надежда фигурка то что надо 👍😉», «Точёная фигурка!!! Пример для всех!!!!!!!», «Ничего себе, Надежда,вы в прекрасной форме!👏🔥», «Ви красотка ,Надюша🔥❤️», «Фигура шикарная!!! Каким спортом занимаетесь?», – написали в комментариях они.

Надежда Матвеева отметила, что для поддержания такой фигуры много ходит и занимается фитнесом.

Отметим, украинская телеведущая Надежда Матвеева стала известной после выхода на экраны программы "Все буде добре" на СТБ. С первых выпусков проекта она стала любимицей публики. Зрители полюбили Надю за жизнерадостность, искренность и яркую харизму.

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