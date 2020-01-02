В цей раз в Інстаграмі з'явилися кадри зірки, зроблені ще до весілля з Владом Топаловим

Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним архівних кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Як відомо, Регіна зараз з усією родиною відпочивала за кордоном і навіть встигла похвалитися новими досягненнями.

На фан-акаунті шанувальники також постійно демонструють фото з відпочинку артистки. Однак, на цей раз в Інстаграмі з'явилися кадри зірки, зроблені ще до весілля з Владом Топаловим та народження дитини. Регіна позувала з колегою, дивуючи своїм худим і струнким тілом.

Також зірка розповіла, що помогаей їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою.

Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? Як? Я дуже боялася , що перестану бути активною , що динаміка моїх пересувань моментально знизиться, що доведеться жертвувати улюбленою роботою , яка приносить дохід, боялася, що доведеться надовго залишати малюка на бабусь, Нянь і тд, АЛЕ!!!!!!!!

Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; побували вже в 7ми країнах (про подорожі з малюком розповім трохи пізніше більш детально) , встигли «потягати тигра за хвіст» на сафарі, зловити хвилю з мамою на Балі, з'їсти італійську пасту на озері Гарда, перший раз побачили Чорне море 🌊 , Перська затока і поплавали в Індійському океані... і ще багато всегоооооо.

Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

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